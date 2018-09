Paragnost op tv pure ’oplichterij’

Dan zijn er ook nog enkelen die met onze overleden dierbaren kunnen communiceren. Dat kost de ’beller’ minimaal 0,99 eurocent per minuut.

Het valt mij op dat ze heel vaak aan de beller vragen: ’Klopt dat?’ Zouden ze aan zichzelf twijfelen? Gelukkig hebben ze het nooit fout want ik hoor enkel bevestigingen.

Ben ik nu de enige die denkt dat dit pure oplichterij is of ben ik te sceptisch? Waarom denk ik nu dat de enorm verdrietige weduwe, de bedrogen echtgenote of de moeder met heel erge ruzie met haar kinderen in een studio ernaast zitten.

Dan nog de dame met de tarotkaarten, geweldig hoe zij achter elk plaatje een verhaal heeft maar eigenlijk weet ze zelf ook wel dat dit pure onzin is. Vroeger had je belspelletjes die na jaren oplichterij bleken.

Eigenlijk weten we allemaal dat het geldklopperij is, maar zeven dagen in de week op minimaal vijf netten deze ’onzin’, is een beetje te gek.

Frank Muusz