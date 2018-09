Presentatrice schrijft vlak voor dood nog boek voor zoontje

Daarom is ze nu in allerijl haar memoires aan het schrijven, zodat Freddie later weet wie ze is.

„In de woorden van de legendarische Frank Sinatra - Ik ben bang dat mijn tijd gekomen is, mijn vrienden”, schrijft de 40-jarige Bland op Twitter. „Plotseling krijg ik te horen dat ik nog maar enkele dagen te leven heb. Bedankt voor alle steun die ik gekregen heb.”

Rachael maakte samen met twee andere vrouwen de podcast ‘You, Me and the Big C’ waarin ze openlijk praten over het leven met kanker. De podcast gaat na haar dood nog door.

In november 2016 kreeg de Britse presentatrice het slechte nieuws dat ze borstkanker had. Een lange strijd volgde. In mei dit jaar kreeg ze te horen dat de kanker niet meer te genezen viel, gisteren was het nieuws dat het nog maar over enkele dagen zal gaan.

„Het is nu een echte race tegen de tijd om mijn boek ‘voor Freddie’ af te werken,” liet Rachael nog weten. „Als je me nodig hebt, dan zal je me vinden aan mijn laptop terwijl ik liters water drink.”