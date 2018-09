Duitse dienst was gewaarschuwd voor Jawed S.

Het districtsbestuur Mainz-Bingen bevestigt tegenover De Telegraaf een bericht van het Duitse radiostation SWR. Volgens een woordvoerder van Mainz-Bingen heeft de politie behalve de baard verder niets vreemds aan de man opgemerkt.

Jawed S. zat volgens het districtsbestuur in inrichtingen in Gau Algesheim en Oberdiebach, allebei in de buurt van Mainz. Ook heeft hij een tijd in Piesport gewoond, een dorpje aan de Moezel minder dan honderd kilometer richting de Luxemburgse grens.

Uit Duitsland reisde de man met de trein naar Amsterdam. Op het station doolde hij drie kwartier doelloos rond voor hij de toeristen aanviel. De politie had zijn afwijkende gedrag al opgemerkt en schoot de man direct neer nadat hij toesloeg. Jawed S. verklaarde dat hij boos was op Nederland vanwege de voortdurende belediging van de islam. Hij noemde ook PVV-leider Geert Wilders regelmatig.

Eerder meldde het Duitse persbureau DPA dat S. niet bekend was bij de diensten.