Koolmees belooft harde aanpak Polenfraude

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil dat het UWV uitkeringsfraude met behulp van malafide tussenpersonen harder aanpakt. Hij gaat met de uitkeringsinstantie om tafel om te kijken of die extra middelen of bevoegdheden nodig heeft om dat effectief te kunnen doen.

Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur meldde eerder deze week dat Poolse arbeidsmigranten via schimmige bureautjes op grote schaal sjoemelen met werkloosheidsuitkeringen. De Tweede Kamer wil van Koolmees meer weten over de omvang van de fraude en over hoe die wordt aangepakt.

De minister is zelf ook geschrokken van de berichtgeving. ,,Fraude met uitkeringen is onacceptabel, het beeld dat Nieuwsuur heeft neergezet is zeer ernstig'', zei hij tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer. Aantallen en bedragen kon hij evenwel nog niet noemen. ,,Ik moet de omvang nog onderzoeken.''

Het UWV moet volgens Koolmees vooral meer vat zien te krijgen op de tussenpersonen. Daarvan zouden er zo'n 150 zijn, van wie er tot dusver niet meer dan twee veroordeeld zijn. De bewindsman beloofde ook dat hij alles in het werk zal stellen om onterecht betaalde uitkeringen terug te vorderen.

Op Koolmees' eigen departement is de door Nieuwsuur omschreven vorm van fraude sinds 2016 bekend. De minister erkende dat de Tweede Kamer er eerder over had moeten horen. Hij benadrukte daarbij wel dat over dergelijke zaken doorgaans alleen op hoofdlijnen informatie wordt verstrekt. Zo kunnen inspecteurs ongestoord hun werk blijven doen en worden kwaadwillenden niet op ideeën gebracht.