Er is nieuw medicijn, maar het kost 194.000 euro per jaar

Lara en Aimee (rechts) Koopmans zijn ongeneeslijk ziek. Ze kijken ze uit naar Kaftrio. Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

Ze weten dat het medicijn klaarligt. Toch krijgen Aimee en Lara Koopmans, die allebei lijden aan de ongeneeslijke taaislijmziekte, het geneesmiddel Kaftrio, waar zij hun hoop op hebben gevestigd, niet in handen. De vraagprijs van Kaftrio komt neer op ruim 194.000 euro per patiënt per jaar. Dat de vergoeding is afgewezen is een harde klap voor de Purmerendse zussen en hun lotgenoten.