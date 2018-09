Errol Janssen gezocht voor liquidatie Pronk

De 51-jarige Janssen is sinds de schietpartij op 7 augustus spoorloos, meldt het OM. Zijn naam is dinsdag publiekelijk bekendgemaakt en op de opsporingslijst gezet na een uitzending van het regionale opsporingsprogramma Team West. De politie baseert zich op camerabeelden en op getuigenverklaringen.

De 51-jarige schutter zat op de ochtend van 7 augustus in koffiehuis Het Kalf aan het Kalverbos waar de 60-jarige Pronk even na half twaalf werd doodgeschoten. Zowel Pronk als de verdachte – de laatste was gekleed in een Hells Angels jasje - waren op de motor. Op de dag van de moord werd de Delftenaar nog gezien in de Odulphusstraat, waar hij zijn hond uitliet. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Karel Pronk werd in de jaren ’90 veroordeeld voor de moord op de Rijswijkse orchideeënkweker Gerrit de Graaff.

