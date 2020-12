Eerste Amerikanen ingeënt met coronavaccin

Sandra Lindsay kreeg maandag de eerste vaccinatie. Ⓒ AP

NEW YORK - In de Verenigde Staten zijn de eerste mensen ingeënt met een coronavaccin. Het gaat om het middel van de bedrijven Pfizer en BioNTech. De eerste prik was voor Sandra Lindsay, een verpleegster van een Joods medisch centrum in New York. De injectie werd live op televisie uitgezonden.