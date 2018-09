Ten Broeke uitgezwaaid in Kamer: ’Pijn in het hart’

Ten Broeke was aanwezig in de Kamer, zijn afscheidsbrief werd voorgelezen door Kamervoorzitter Khadija Arib. ,,Dit is de brief die ik niet hoopte te schrijven, en zeker niet om deze reden.'' Hij vertrekt na twaalf jaar Kamerlidmaatschap met ,,pijn in het hart''.

,,En dat spijt me enorm. Want ik had er veel plezier in.'' Over de reden voor zijn vertrek wil Ten Broeke weinig meer zeggen dan hij vorige week in een verklaring deed. ,,Het enige dat ik wil toevoegen is dat er soms situaties ontstaan in levens van mensen waarbij ze tegenover elkaar komen te staan, ieder met een eigen waarheid. Waarna ze besluiten elkaar die waarheid te gunnen, een streep eronder te zetten en door te gaan met hun leven.''

Volgens Ten Broeke was er met de fractiemedewerkster sprake van een ,,ongelijkwaardige relatie''. Zij zei tegen deze krant dat Ten Broekes verklaring ,,haaks’’ staat op haar eigen ervaringen, maar wil verder niet op de zaak ingaan. Toen de kwestie speelde sprak de fractiemedewerkster van ,,grensoverschrijdend seksueel gedrag'', zo berichtte maandblad HP/De Tijd vorige week.

Arib zei het ,,ontzettend jammer'' te vinden dat Ten Broeke de Kamer verlaat. ,,Weer een afscheid van iemand die nog langer door had willen gaan. Maar in dit vak leef je in een glazen huis en is integriteit de hoogste norm waar alle Kamerleden aan moeten voldoen. En als die integriteit in twijfel wordt getrokken, raakt dat niet alleen jezelf, je omgeving en je partij maar ook de politiek als geheel.''

Arib prees Ten Broeke ook, om zijn kennis, diplomatie en de rol die hij speelde bij bemiddeling tussen Israël en de Palestijnen.