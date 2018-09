Strikt Privé

1 / 2 1 / 2

Vier jaar lang had D66-leider ALEXANDER PECHTOLD (52) een hartstochtelijke liefdesrelatie met een gemeenteraadslid van zijn partij in Meppel. Dat zegt de vrouw in kwestie, ANNE LOK (36). Deels zou die affaire zich hebben afgespeeld tijdens zijn huwelijk met FROUKJE, dat lange tijd alleen nog voor de buitenwereld zou hebben bestaan. Werd de breuk destijds toegeschreven aan Pechtolds drukke bezigheden in politiek Den Haag, inmiddels is duidelijk dat die hem juist ook nog de tijd gaven om zich bezig te houden met heel andere zaken. In de tijd dat alleen wat D66-kopstukken, en háár ex-man, op de hoogte waren van hun gevoelens voor elkaar werd Anne twee keer zwanger. Eén keer van de tweeling die zij in haar armen draagt en één keer van een kind dat niet werd geboren.