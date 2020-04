Roep om eurobonds komt zeker terug

De Italiaanse premier Guiseppe Conte zal blijven hameren op eurobonds. Ⓒ foto EPA

Brussel - Nederland mag als uitgesproken tegenstander van eurobonds z’n slag geslagen hebben, voorstanders van het gezamenlijke schuldpapier weigeren het hoofd in de schoot te leggen. Het is een kwestie van tijd voordat er weer over gesproken gaat worden kondigde de Italiaanse minister van Financiën Gualtieri strijdvaardig aan.