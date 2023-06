Gewonde bij steekpartij in Dordrecht

Kopieer naar clipboard

Het slachtoffer van de steekpartij in alle vroegte in Dordrecht werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ⓒ Fotopersburo Busink

DORDRECHT - Bij een steekincident op de Hugo de Grootlaan in Dordrecht is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt, meldt de politie. Naar de dader wordt nog gezocht.