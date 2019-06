Verdachte moord Humeyra overgeplaatst na bedreigingen

E. voor zijn eigen veiligheid overgeplaatst omdat medegevangenen hem hadden bedreigd.

Hij zou beweren dat Humeyra over haar leeftijd heeft gelogen en dat hij ’ineens’ voor pedofiel werd uitgemaakt. Zo meldt de Gelderlander. Ook zou hij hebben geroepen dat ’ze haar verdiende loon heeft gekregen’. Dat terwijl hij eerder zei spijt te hebben van de moord.

De familie van Humeyra is gisteren op de hoogte gebracht van de verhuizing van Bekir E. naar een andere gevangenis. ,,We zijn niet op de hoogte gesteld waarom. Maar het Openbaar Ministerie heeft ons geïnformeerd dat er een verzoek was voor overplaatsing”, aldus mr. Nelleke Stolk die de familie bijstaat

Doodgeschoten

Humeyra werd op 18 december in de fietsenstalling van haar school, het Designcollege in Rotterdam-West, doodgeschoten. Kort daarna kon de politie E. in de buurt van de school arresteren.

Bekijk ook: Justitie blundert met persoonlijke brief aan vermoorde Humeyra

E. heeft een relatie met Humeyra gehad. De tiener had meerdere keren aangifte tegen hem gedaan, onder meer vanwege stalking. De dag dat ze werd doodgeschoten, had ze een afspraak op het politiebureau.