Dirk R. heeft ’spijt van gevolgen van zijn daad’ na drama in tuin Frankrijk

„Hij heeft spijt van de gevolgen van zijn daad, waarvan de reden en de precieze omstandigheden nog duidelijk moeten worden”, schrijft zij in een communiqué. Dirk R., die in 2015 naar Bretagne verhuisde, wordt aangeklaagd voor moord en poging tot moord.

De 70-jarige Nederlander stormde vorige week zaterdagavond woedend de tuin in van zijn Britse buren, die aan het barbecueën waren. Hij had een geweer bij zich en begon te schieten. Op dat moment had hij gedronken en geblowd.

R. trof zijn 11-jarige buurmeisje Solaine in het hart, zij was direct dood. Vader Adrien raakte levensgevaarlijk gewond aan zijn hoofd, ook moeder Rachel werd tweemaal geraakt. Zij is inmiddels buiten levensgevaar. Het jongste meisje, Celeste (8), wist te ontkomen door naar een buurvrouw te rennen.

Burenruzie

Dirk R. had al langer ruzie met de Britse familie, over lawaai en over het snoeien van heggen in de tuin en het kappen van bomen. De Hollander leefde teruggetrokken en het kwam hem goed uit dat de bomen rondom zijn eigendom zijn huis beschutten. Dat buurman Adrien Thornton eerder die dag de snoeischaar ter hand had genomen en de heg tussen hun beider stukken land had gekortwiekt, was mogelijk de aanleiding voor zijn daad.

De Nederlander verschanste zich na de schietpartij in zijn huis. Al vrij snel gaf hij zich over. Zijn Belgische vrouw kwam later naar buiten, nadat zij had geprobeerd twee wapens te verstoppen. Zij wordt vervolgd voor het verbergen van bewijsmateriaal, maar is wel op vrije voeten.

„Mijn cliënt is nooit eerder in aanraking met justitie geweest”, laat advocaat Guillerme nog weten, in tegenstelling tot wat Franse media eerder beweerden.

Vrienden, bekenden en ook onbekenden van de familie Thornton zijn een online inzamelingsactie begonnen. Zaterdagavond stond de teller op bijna 2500 euro.