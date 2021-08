Kaag naar Qatar, waar Taliban een kantoor hebben

„Doel is te bespreken op welke manier we de Nederlanders en van de evacuatielijst naar Nederland te halen”, zegt Kaag. „Daar zijn diplomatieke gesprekken voor nodig en gedachten over de uitvoering. Het is belangrijk dat we dat met de landen in de regio doen omdat die de contacten hebben en de inzichten.”

De bewindsvrouw vertrekt ’zo snel mogelijk’ naar de regio - wanneer precies maakt Buitenlandse Zaken om veiligheidsredenen niet bekend. Bezoek aan Qatar is van belang omdat de Taliban er een kantoor heeft. Het suggereert dat Kaag mogelijk directe gesprekken zal voeren met de Taliban over een vrijgeleide voor Nederlanders en Afghanen die Nederland hebben geholpen of die anderszins risico lopen. Het Nederlandse contact met de Taliban loopt nu nog via de Duitsers, die wel een directe lijn met het terreurbewind hebben.

Het bezoek aan Turkije is van belang omdat het land eveneens directe contacten heeft met de Taliban. Ankara heeft aangeboden te helpen het vliegveld in hoofdstad Kabul weer op gang te brengen voor de commerciële luchtvaart. Vanuit Pakistan opereert een team van Defensie, die in Islamabad nog een C130-transportvliegtuig achter de hand houdt. Momenteel worden er ook andere evacuatieroutes verkend, via andere luchthavens en over land.

Ambassade

„Vraag is ook: waar gaan we de ambassade herplaatsen? In welk land? Met wie gaan we in gesprek?” Ook van belang is de verklaring die is afgegeven door de Amerikanen en honderd andere landen waarin de Taliban een vrijgeleide beloven voor buitenlandse paspoorthouders en Afghanen die elders welkom zijn. „Het gaat erom hoe we de Taliban op hun woorden en daden gaan afrekenen”, zegt Kaag. „Eerst zien, dan geloven.”

De situatie is nu, met aanslagen en raketbeschietingen, weinig hoopvol, zegt Kaag. „Het is niet een kwestie op de één op andere dag. Daar moeten we realistisch in zijn.”