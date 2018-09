Vrouw die drie kinderen ombracht sliep maar één uur per nacht

De laatste veertien dagen voor de gruweldaad sliep Bieke nog maar een uur per nacht. Dat zei haar advocaat op een persconferentie over het gezinsdrama in Varsenare.

Raadsman Philip van den Berghe gaf toelichting op de vraag die op ieders lippen brandt: hoe was het mogelijk dat Bieke haar drie kinderen van het leven kon beroven? Volgens de advocaat zijn er drie psychiaters aangesteld om dat te onderzoeken. Volgens hem staat al wel vast dat er geen ’externe’ oorzaak is zoals familie- of financiële problemen.

Bieke kwam uit een modelgezin, aldus de raadsman. Ze woonde en werkte in een mooie buurt en was door zowel vrienden als familie geliefd. „Naar de buitenwereld toe was er geen sprake van problemen”, schrijft Het Nieuwsblad.

„In het gezin zijn er in een periode van vier jaar drie kinderen gekomen. En er zou sprake zijn van een postnatale depressie. Bieke was bovendien perfectionistisch aangelegd, zowel in haar werk als in haar gezin. Op de werkvloer is dat een positief punt, maar in een gezin is dat moeilijk houdbaar. Zeker met een aantal kinderen. Mijn cliënte kon daar moeilijk mee omgaan. De laatste veertien dagen sliep Bieke bovendien amper nog maar één uur per nacht.”

Ze was eind augustus nog bij de huisarts en zou 29 augustus, de dag na het tragische incident, naar de psychiater gaan.

Van den Berghe: „Misschien dacht Bieke dat ze haar kinderen zou kwijtraken. Ze heeft pas op het laatste moment aan zelfmoord gedacht. En misschien nog veel later aan het meenemen van haar kinderen in de dood. De redenering daarachter? Dat ze het Nicolas niet kon aandoen dat hij alleen zorg moest dragen voor de kinderen. Dat zou ze gezegd hebben tegen de onderzoeksrechter. Ze was de laatste veertien dagen in een negatieve spiraal terechtgekomen waarvan we de omvang nog niet weten”, aldus de advocaat.

Begrafenis

Bieke heeft van de onderzoeksrechter toestemming gekregen afscheid te nemen van haar kinderen. De begrafenis zelf mag ze niet bijwonen. „De familie heeft overigens uitdrukkelijk de vraag gesteld om in alle rust en stilte te kunnen rouwen. De afscheidsplechtigheid zal dan ook in intieme kring plaatshebben.”