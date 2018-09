Opwindpoppetje Flying Tiger uit de handel

Van het figuurtje kunnen onderdelen loslaten wat kan leiden tot verstikking als iemand het in de mond neemt. Het poppetje is als een soort konijntje en als kuiken in omloop. Het wordt verkocht sinds februari vorig jaar. Klanten kunnen het artikel terugbrengen naar de winkel en krijgen dan hun geld terug.

