Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok trok met zijn omstreden uitspraken een spoor van vernieling door de doorgaans zorgvuldig onderhouden internationale betrekkingen van het Koninkrijk der Nederlanden. Het was dé politieke rel van deze zomer. Maar de zomer is voorbij en nu moet Stef verantwoording afleggen in de Tweede Kamer.