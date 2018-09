Dit is Jawed S., de CS-steker

,,Hij veroordeelde het toen ik twee jaar geleden een vriendin van me op straat omhelsde’’, vertelt de vroegere vriend. ,,Hij zei toen dat dat haram was, verboden. Dat is helemaal niet waar. Ik vond het in elk geval een rare ontmoeting. Van andere vrienden hoorde ik dat hij aardig was, maar ook heel radicaal. Afghanen vormen groepjes die samenklitten en elkaar steunen wat hun ideeën ook zijn, anders raken ze eenzaam. Jawed zat veel thuis. Hij was getraumatiseerd, had veel woede in zich en wilde terug naar Afghanistan.’’

Jawed S. was veel actief op sociale media. Hij zou een filmpje en foto’s hebben geplaatst gericht tegen Geert Wilders.

Over Jawed S. zijn waarschuwende signalen doorgegeven aan de Duitse Verfassungsschutz, de binnenlandse inlichtingendienst. Een medewerker van de jeugdinrichting gaf door dat hij een baard liet groeien en dat er veranderingen zichtbaar waren.

Het districtsbestuur Mainz-Bingen bevestigt dat tegenover De Telegraaf. Volgens woordvoerder van Mainz-Bingen Dörte Gebhart heeft de politie behalve de baard verder niets vreemds aan de man opgemerkt.