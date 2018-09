Het verhaal achter het masker

September, Lotte, Annick en Faraaz (v.l.n.r.) hopen met hun eigen verhaal andere jongeren te helpen. Ⓒ Anko Stoffels

Zelfmoord is inmiddels de nummer 1 doodsoorzaak onder jongeren. Maandag is het de Internationale Dag ter Voorkoming van Zelfdoding en zal er opnieuw veel gediscussieerd worden over hoe de alarmerende cijfers omlaag kunnen worden gebracht. Stichting Tweestrijd, een groep jongens en meiden uit Hoorn en omgeving, hoopt daar met hun gastlessen een bijdrage aan te leveren. „Jongeren praten sneller over hun problemen met een leeftijdgenoot.”