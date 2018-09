BNN en Vara verleden tijd

De fusie wordt bevestigd door een woordvoerder van BnnVara. „Met één omroepvereniging kunnen we onze leden nog beter betrekken bij BnnVara”, verheldert hij. „De Ledenraad blijft erop toezien dat de missies van de oorspronkelijke omroepen gewaarborgd blijven.”

In 2014 verleidde staatssecretaris Sander Dekker zes omroepen om te fuseren door ze een premie in het vooruitzicht te stellen. BnnVara, AvroTros en Kro-Ncrv mochten daarom afgelopen jaar bijna 34 miljoen euro extra verdelen.

Tot nu toe ging het echter meer om samenwerkingen dan om daadwerkelijke fusies omdat alle oorspronkelijke omroepverenigingen bleven bestaan. In Hilversum is onduidelijk of BnnVara na 2020 nog voor de premie in aanmerking komt, nu de samensmelting voltooid is.

Ook AvroTros is inmiddels één vereniging. KRO en NCRV zijn in gesprek over een volledige fusie. Voor nu is het echter nog steeds mogelijk om van één van deze twee omroepen lid te worden.