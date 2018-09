Ook GL achter plan weigeren niet-ingeënte kinderen

CDA, SP en PvdA toonden zich eerder al positief. GroenLinks hield zich aanvankelijk stil. Het nieuwbakken Kamerlid Wim-Jan Renkema geeft nu uitsluitsel. „Kinderopvangcentra krijgen wat ons betreft de mogelijkheid om kinderen die niet zijn ingeënt te weigeren.”

De groene partij geeft VVD-fractieleider Dijkhoff ook ruggensteun met diens oproep tot meer duidelijkheid voor ouders door hen inzage te geven in hoeveel kinderen er op hun opvang gevaccineerd zijn. „We willen dat mensen moeten kunnen weten hoe hoog de vaccinatiegraad is.”

VVD’er Klaas Dijkhoff deed zijn voorstellen omdat hij zich groen en geel ergert aan ouders die besluiten om hun kind niet in te enten. Van mensen in de bible belt was al bekend dat zij dit soms niet doen, maar ook steeds meer hoger opgeleiden laten verstek gaan. Hij noemt het ’te bizar voor woorden’ dat hij door deze groeiende groep ’anti-vaxxers’ gedwongen wordt om over strengere overheidsmaatregelen na te denken.

Het kabinet wil het liefst eerst onderzoek doen naar de geopperde maatregelen. D66-Kamerlid Rens Raemakers wilde dat niet afwachten en komt zelf met een wetsvoorstel, zodat ’ouders die hun kinderen wel willen inenten hun baby’s en peuters met een gerust hart naar de opvang kunnen brengen.’