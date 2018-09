Neon nek omgedraaid

Een zee van licht weerspiegelt in een plas water. Het kenmerkende neon verdwijnt echter steeds meer uit de stad. Te duur. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is een keiharde wereld in Hongkong waar geld belangrijker is dan traditie. En dus verdwijnen de neonkunstwerken uit het stadsbeeld. Led-licht is goedkoper en makkelijker te plaatsen. Een enkeling treurt.