Trump drijft adviseurs tot wanhoop

CNN bemachtigde een exemplaar van het nog te publiceren boek van Woodward, beroemd door zijn rol in het Watergateschandaal. Ingewijden vertelden de journalist dat naaste medewerkers zelfs documenten van het presidentiële bureau hebben gestolen om te voorkomen dat Trump ze onder ogen zou krijgen.

„Hij is een idioot. Het is zinloos te proberen hem van iets te overtuigen”, zou stafchef John Kelly hebben gezegd tijdens een bijeenkomst. „Ik weet niet wat we hier doen. Dit is de slechtste baan die ik ooit heb gehad.” Minister James Mattis (Defensie) liet zich op zijn beurt ontvallen dat Trump het inzicht heeft van een basisscholier.

Een andere opvallende onthulling draait rond het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. De toenmalige advocaat van Trump, John Dowd, hield zijn cliënt voor dat hij in een „bajespak” zou eindigen als hij een verklaring zou afleggen bij het team van Mueller. De jurist zou de vermeende leugenachtigheid van Trump als een groot probleem hebben gezien.