Twee motoragenten en een politieauto ontfermden zich over de fietser en wisten hem of haar naar de middenberm te dirigeren. Hoe de fietser op de autosnelweg belandde en waar die heen wilde, is niet bekend.

