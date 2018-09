VN: Wapenstilstand in Libische hoofdstad

,,Er is vandaag overeenstemming bereikt over een staakt-het-vuren én er is een akkoord ondertekend om alle vijandelijkheden te beëindigen', aldus de verklaring van de VN. Het is nog niet duidelijk hoe de afspraken zullen worden uitgevoerd. Rivaliserende partijen strijden al sinds de val van dictator Muammar Kaddafi in 2011 om de macht in het olierijke Libië.

In Tripoli vielen de afgelopen dagen tientallen doden onder de burgerbevolking. Eerder op dinsdag werd er nog hevig gevochten. Honderden migranten die in een opvangcentrum in de buurt van het vliegveld zaten, hebben volgens een hulpverlener uit angst de benen genomen. Mogelijk gaat het in totaal om 1800 mensen die een goed heenkomen hebben gezocht. Videobeelden op de sociale media zouden dat verhaal ondersteunen. Een woordvoerder van het Libische ministerie van Immigratie ontkende dat het kamp is leeggelopen.

Zaterdag maakten zo'n vierhonderd gedetineerden gebruik van de heersende chaos. Ze forceerden, nadat de bewakers ervandoor waren gegaan, de deuren van de gevangenis in het zuiden van de stad en verdwenen.