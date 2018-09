Trump is een ’idioot’

President Donald Trump wordt door zijn naaste omgeving genegeerd en gekleineerd. Ⓒ foto REUTERS

WASHINGTON - Een president die paranoia is, geen kennis van zaken heeft, en die constant door zijn gefrustreerde staf voor grote fouten moet worden behoed. Dat is het beeld dat wordt geschetst in het nieuwe boek ‘Fear’ van de bekende journalist Bob Woodward. Dat boek komt volgende week uit, maar verschillende Amerikaanse media hebben het nu al in handen.