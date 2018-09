Zwaar verbrande Sprotje krijgt nieuw thuis

Sprotje kort nadat ze zwaar gehavend was binnengebracht bij de dierenarts. Ⓒ FACEBOOK DIERENARTSEN OVERLEIE

Kortrijk - Het zwaar mishandelde katje Sprotje krijgt na drie maanden revalidatie eindelijk een nieuw thuis. Het jonge beestje werd begin juni binnengebracht bij een dierenarts nadat ze een door een dierenbeul in een hete oven was gestopt. Nu ze weer op eigen pootjes kan staan, is het tijd voor een nieuw baasje.