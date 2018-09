Eis van twee jaar tegen huisarts met duister dubbelleven

Diezelfde straf werd geëist tegen B.’s seksvriend Wim P. (64). Beide mannen hebben vorig jaar meerdermalen vrijwillige seks gehad met de tiener. Rotterdammer P. ontmoette de jongen op de website homo.nl.

,,We gingen chatten en spraken later af voor seks”, vertelde P. Dat gebeurde bij hem thuis. In eerste instantie had hij geen idee dat hij met zo’n jonge jongen te maken had. ,,Je moet 18 zijn om een profiel te mogen hebben op de website.”

Later vertelde de jongen dat hij 16 was en nog later 14. De leeftijd schrok P. echter niet af en ze hielden contact. Toen de Rotterdammer vertelde over een trio dat hij op de agenda had staan, vroeg de tiener of er een kwartet van kon worden gemaakt.

P. vertelde de andere mannen, waaronder huisarts B., dat een jongen van 16 mee wilde doen. Die gingen akkoord. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was er tijdens die afspraak ruige seks. Zo heftig zelfs, dat de huisarts de jongen moest nakijken. Ook werden er door de tiener poppers gebruikt.

Na die afspraak spraken B., die stelde eigenlijk niet op jonge jongens te vallen, nog een keer af met de tiener. De huisarts zo bleek leefde al tien jaar een dubbelleven. Zijn vrouw en kinderen wisten al die jaren niet dat hij homoseksuele contacten had. Door zijn arrestatie is zijn huwelijk op de klippen gelopen.

Vanmiddag staat oud-D66 fractievoorzitter in Capelle aan den IJssel Nico V. voor verkrachting van de 14-jarige jongen terecht. Dat is overigens een andere zaak dan die van de huisarts en P. De jongen had via homo.nl meerdere afspraken met veel oudere mannen.

Uitspraak 19 september