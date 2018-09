Kopstuk Golfkartel in gevangenis vermoord

Ⓒ ANP

MONTERREY - De vermoedelijke leider van het Golfkartel in de Mexicaanse stad Altamira is in de gevangenis om het leven gebracht, nog geen twee weken na zijn arrestatie. Volgens Mexicaanse media was Héctor Adrián Lucio Benavides (39) een kopstuk van het drugskartel en werd hij doodgestoken door twee medegedetineerden toen hij na een bezoek aan de dokter terugkeerde naar zijn cel. Zijn bewaker werd neergeslagen.