100-jarige wil rollatorloop winnen

Vanmiddag staat in het stadion de negende editie van de Landelijke Rollatorloop op het programma. Een bloedserieuze wedstrijd waar honderden ouderen aan meedoen. Mevrouw Van der Werf-Polak is de oudste deelnemer, met haar honderd jaar. „Honderd en half”, verbetert ze snel. Ze loopt de middelste afstand: een kilometer. De vierhonderd meter was haar te makkelijk en de tweeënhalve kilometer was dan weer iets te hoog gegrepen. „Ik verwacht geen problemen”, zegt de snelheidsduivel. „Ik ben goed voorbereid, en loop nog heel goed. Het gaat dus helemaal lukken.”

Hoe het kan dat ze ondanks haar passie voor wandelen en haar goede fysiek pas voor de eerste keer meedoet? „Dit is pas de eerste keer dat ik er van hoor!”