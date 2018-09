’Jawed S. voelde zich niet prettig bij ongelovigen’

Jawed S. pleegde een aanslag op Amsterdam Centraal Station met een mes. Er vielen twee zwaargewonden. Ⓒ Facebook

Amsterdam - De Afghaanse aanslagpleger op Amsterdam CS was al langer zeer radicaal. Vrienden van de 19-jarige asielzoeker Jawed S. zeggen dat hij streng in de leer was. Hij had strikte opvattingen over wat mocht en niet mocht van de islam. „Hij voelde zich niet prettig bij ongelovigen. Hij was slecht geïntegreerd. Hij wilde terug naar Afghanistan.”