Raadslid D66 stapt op na relatie met Pechtold

Dat bevestigt fractievoorzitter Jeannet Bos.

Anne Lok werd vorig jaar herkend als de vriendin van de net van zijn vrouw Froukje gescheiden partijleider Alexander Pechtold (52). Aan de liefdesrelatie met Pechtold kwam inmiddels weinig zachtzinnig een einde en Loks vertrek uit de partij en de gemeenteraad heeft volgens Anne Lok alleen maar daarmee te maken.

Woensdag doet zij in Weekblad PRIVÉ uitgebreid haar verhaal over haar relatie met de D66-voorman.

Dit blad kreeg ook inzage in haar ontslagbrief aan de burgemeester van Meppel: „Zoals u ongetwijfeld weet heb ik een affectieve relatie met de leider van mijn partij, Alexander Pechtold, gehad. Eveneens zult u er kennis van hebben gekregen dat die relatie op een voor mij zeer pijnlijke wijze is geëindigd. (…) Het is te voorzien dat ik binnenkort niet meer met geloofwaardigheid kan functioneren als raadslid en om die reden dien ik dan ook hierbij met onmiddellijke ingang mijn ontslag in.”

Alexander Pechtold heeft te kennen gegeven niet op persoonlijke kwesties te willen reageren.

