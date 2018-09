Tien doden door tyfoon Jebi in Japan

De tyfoon kwam aan land op het schiereiland Shikoku en ging van daaruit naar het noorden langs Osaka en Kyoto. Onderweg zorgde Jebi voor veel schade.

Zo kwamen ruim drieduizend passagiers vast te zitten op Kansai Airport in Osaka. De Japanse overheid is begonnen die mensen te evacueren met boten. De mensen worden overgebracht naar het nabijgelegen vliegveld van Kobe.

Jebi is de zwaarste storm in Japan sinds 1993. De wind en regenval zorgt voor veel overlast. Daarnaast is er sprake van veel aardverschuivingen.