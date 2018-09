’Salafisme absoluut aanpakken’

Hij ging op Korancursus, discussieerde achter pizza’s over politiek en ging zelfs met ze kamperen in de bossen. Hij deed drie jaar lang uitputtend veldwerk. Zijn conclusies over de circa 30.000 strengste moslims van ons land stemmen hem niet optimistisch. (Tel. 4/9)

En er vinden in die wereld ook vaak ’dubieuze adviezen en financiële donaties plaats’, die eigenlijk het daglicht niet kunnen verdragen. En geloof me, allen die donaties leveren willen daar wel iets voor terug. Zij willen dat hun omstreden salafistische boodschap hier onder moslims verkondigd (opgelegd) wordt.

Het zijn ook vaak diezelfde landen die strenggelovigen naar hier sturen om in bestuursorganen plaats te nemen om zo invloed te krijgen, zij weten precies hoe onze wetgeving in elkaar steekt om hun ’giftige’ boodschap hier te kunnen verkondigen.

Tevens zien critici ook het salafisme - de meest strikte naleving van de islam - als opmaat naar de gewapende strijd. Het is maar te hopen dat we dit op tijd een halt kunnen toeroepen.

Mario Verhees, Asten