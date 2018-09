’Tegengeluid gematigde moslims nodig’

Grote gezinnen, veel moskeeën en politieke invloed. Dit alles is reeds gaande. We zien het, kijken ernaar maar weten eigenlijk niet hoe met deze situatie om te gaan. Ik denk, dat als dit doorzet, dat onze (klein)kinderen in een totaal andere maatschappij dan de huidige komen te leven. De opkomst van het salafisme is bedreigend voor onze democratische rechtsstaat.

Ik ben absoluut geen islamofoob, racist of iemand van polariserende uitspraken, maar ik ben bang dat de gematigde moslims die wel goed zijn geïntegreerd, en dat zijn er velen, geen tegengeluid zullen geven. Ik roep hen daartoe wel op.

Kees Rakers, Hoofddorp