Kabinet wil nog dit jaar steun voor laagste inkomens tegen koopkrachtverlies

Het kabinet hield tot nu toe altijd de boot af rond vragen over de koopkracht en inflatie, omdat het eerst de economische voorspellingen van het CPB wilde zien. Tot groeiende irritatie van de oppositie in de Tweede Kamer, die al langer om koopkrachtactie vroeg. Daar voegden de coalitiepartijen zich woensdagochtend ook bij.

En ook Van Gennip belooft nu namens het kabinet snelheid op de koopkrachtplannen. „Daar zijn we heel hard mee bezig en nu we deze cijfers hebben gekregen, kunnen we daar ook snelheid mee maken”, zegt de CDA-bewindsvrouw. Ze voegt er meteen een waarschuwing aan toe: „We moeten ons wel realiseren dat we het niet voor iedereen kunnen oplossen. Als land worden we collectief armer.”

Krappe beurs

Het kabinet gaat kijken wat het nog dit jaar kan doen voor mensen met een krappe beurs, bij wie de snel oplopende energierekening veel harder aankomt. „We kijken wat we nog dit jaar voor die laagste inkomens kunnen doen en hoe we de gevolgen kunnen dempen voor de lage middeninkomens”, zegt Van Gennip. „Dat geld zal niet morgen of overmorgen op de rekening staan, maar wel in de loop van het jaar. Dat is echt heel uitzonderlijk, dat we in de loop van het jaar nog iets aan de koopkracht doen.”

Ze belooft volgende week met een brief aan de Tweede Kamer te komen met daarin mogelijke oplossingen voor de koopkrachtdreun. Wat die zouden kunnen zijn, gaat ze nog niet op in. „Alle opties liggen op tafel”, zegt Van Gennip. „Er zijn geen taboes.” Mensen die nu al betalingsproblemen hebben, kunnen zich volgens de minister melden bij hun gemeente voor hulp.

Ook minister Sigrid Kaag (Financiën), die gisteren nog door de Tweede Kamer werd gekapitteld omdat ze een speech in Maastricht verkoos boven het beantwoorden van vragen over koopkracht in de Tweede Kamer, zegt de ’urgentie te delen’: „En tegelijkertijd willen we betrouwbare, heldere keuzes maken zodat mensen daadwerkelijk worden geholpen.”