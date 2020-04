Hoe het EU-herstelfonds vullen?

Het coronavirus bedreigt niet alleen levens, maar ook het voortbestaan van de EU. Donderdag vindt er opnieuw een video-conferentie plaats waar regeringsleiders harde noten moeten kraken om de onderlinge eenheid te bewaren en vooruit te kunnen. Ⓒ foto REUTERS

BRUSSEL - De vraag hoe een EU-herstelfonds voor na de coronacrisis gevuld te krijgen splijt de lidstaten. Op een Europese top - opnieuw per video - moet premier Rutte donderdag in conclaaf met zijn Europese collega’s. Maar dat er iets extra’s nodig is naast de nieuwe meerjarenbegroting staat als een paal boven water.