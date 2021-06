KiKa, KWF en Máxima Centrum weigeren geld van Sywert van Lienden

„Wij zijn nog niet benaderd door Sywert. Maar het geld is volgens mij niet van hem, het is belastinggeld en dat moet terug naar de overheid. Dus wij gaan dit geld niet aannemen”, zegt een woordvoerster van KiKa. KWF liet zondag al weten geen geld van Van Lienden te zullen aannemen, mocht hij van plan zijn te willen doneren. Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie zegt de opvattingen van KiKa en KWF te steunen. Ook deze organisatie is overigens niet benaderd door Van Lienden.

Van Lienden zei in een interview bij Buitenhof dat geld dat hij verdiende met een omstreden mondkapjesdeal met het ministerie van VWS een „maatschappelijke bestemming” moet krijgen. Hij zei de 9 miljoen euro te willen gaan beleggen en met het rendement iets te willen doen, onder meer voor „kankeronderzoek bij jonge mensen.” Van Lienden zei voorafgaand aan de deal publiekelijk dat hij geen winstoogmerk had, maar dat bleek later onjuist.

Het CDA kondigde zondag een onderzoek aan of Sywert van Lienden vorig jaar de partij heeft ingelicht dat hij miljoenen euro’s overhield aan de mondkapjesdeal die hij sloot met de overheid. Van Lienden zei dat hij „ergens na de zomer” bij de „integriteitscommissie in volle openheid heeft neergelegd dat daar een groot bedrag is verdiend.” Maar het CDA betwist dat.

Van Lienden en zijn compagnons hielden in totaal zo’n 20 miljoen euro over aan de deal met VWS.