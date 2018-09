Voltallig personeel school ziek om slechte directeur

De zeventien werknemers willen niet werken met Thiéry T. die bij eerdere scholen personeel had bedreigd en ’absoluut onbekwaam’ zou zijn, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Zijn eerste werkdag duurde dan ook maar een kwartier. Bij gebrek aan personeel kon het gebouw van het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) in De Panne direct weer dicht.

Schrikbewind

T. was al eerder directeur en voerde toen ’een waar schrikbewind’, citeert de krant werknemers. Er zou sprake zijn van vriendjespolitiek en bedreiging van personeel. Ook nam hij telkens beslissingen zonder overleg met de leraren.

Het bestuur in De Panne trok zich destijds niks aan de kritiek. Maar het probleem leek zich op te lossen toen hij trouwde met een vrouw uit Belgisch Limburg en daarheen verhuisde. Maar ook daar ging hij binnen korte tijd rollend over straat. Rond de afgelopen Kerstvakantie werd hij daar ontslagen.

Nieuwe start

T. kon kennelijk zijn oude baan weer opeisen en wilde weer beginnen in De Panne.

Het personeel laat het niet bij een eenmalige ziekmelding, ze zijn vastbesloten door te gaan tot de directeur is opgestapt.

Volgens de krant heeft T. eerder gewerkt als directeur van een school in Moorslede. Daar moest hij vertrekken na klachten van het personeel over ’narcisme’ en ’absolute onbekwaamheid’.

Thiéry T. zelf wil niet reageren in de krant.

Achtergrond van het probleem is dat werknemers in het onderwijs in België een hele sterke rechtspositie hebben. Eenmaal in vaste dienst ben je nauwelijks te ontslaan, aldus de krant. De minister van onderwijs zou dat willen aanpassen.