FIOD pakt man (71) voor witwassen half miljoen

De fiscale opsporingsdienst kwam de man op het spoor door opvallende mutaties op zijn bankrekening. In een half jaar tijd is er een half miljoen euro naar rekeningen van zijn vennootschap overgeboekt. Vermoedelijk heeft hij ook grote sommen contant gestort. Waar dat geld vandaan komt is onbekend. Volgens de Belastingdienst heeft de vennootschap geen omzet. Bovendien leeft de man van een uitkering. Al met al bestaat het vermoeden dat het geld is witgewassen.

