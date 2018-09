In delen Randstad nu al voor een maand regen gevallen

Ook is er in het noorden en oosten van Zuid-Holland, het westen van Utrecht en het zuiden van Noord-Holland op grote schaal 20-40 mm gevallen. In Bodegraven viel 51 mm en in Soestdijk 46 mm.

Komende uren blijven forse regen- en onweersbuien actief boven Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, meldt Weeronline. Pas in de tweede helft van de ochtend neemt de buienactiviteit wat af. De nadruk van de buien komt woensdagmiddag op de zuidelijke provincies te liggen. Ook dan is weer kans op veel regen in korte tijd.

Morgen start bewolkt en in de ochtend valt van tijd tot tijd buiige regen. Lokaal kan het daarbij onweren. De buien kunnen regionaal weer vertraging op de weg veroorzaken.