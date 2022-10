LIVE | Premier Rutte voor parlementaire enquêtecommissie Groningen

Sterren

Alberto Stegeman na uitspraak rechter in hoger beroep: ’Gelukkig geen taakstraf’

Programmamaker Alberto Stegeman is ’teleurgesteld’ in de uitspraak die de rechter woensdag deed in de zaak om de nepbom die hij in 2018 op een militair terrein had geplaatst. Stegeman moet een boete betalen, maar is blij dat hij geen taakstraf hoeft uit te voeren.