Blok blijft na aantrekken boetekleed

Blok kreeg wel een motie van wantrouwen aan zijn broek. DENK diende deze motie in en kreeg er steun voor van GL, SP, PvdA en PvdD. De VVD-bewindsman belandde in het beklaagdenbankje na uitspraken over de multiculturele samenleving en Suriname.

Vooraf bezien had Blok geen gemakkelijke wedstrijd. Hij zat in de mangel tussen partijen op de linkerflank die zijn tijdens een besloten bijeenkomst gedane uitspraken hekelden en partijen zoals PVV en Forum voor Democratie die juist wilden horen dat hij er geen woord van terug zou nemen.

Door het stof

Blok wist uiteindelijk een ruime politieke meerderheid achter zich te scharen door door het stof te gaan. Vooral voor zijn uitlating dat etnische spanningen een genetische oorzaak hebben, had hij ’niet zo moeten doen’, zei hij. „Het debat over genen laat ik aan wetenschappers.” Blok schaarde zich ook achter Nederland als multiculturele samenleving. „We kunnen trots zijn op dit land zoals het nu is.”

Voor CDA-leider Buma was het helder dat Blok inmiddels ook wel ‘inziet dat hij fout zat’. Ook van Wilders (PVV) mag hij aanblijven. Wel betreurt hij Bloks terugtrekkende beweging. „Blok sprak ware woorden over het failliet van de multiculturele samenleving en toch gaat hij door het stof. Onvoorstelbaar. Hij mag nu blijven zitten op het pluche, maar in vak-K zit nu een schim. Een schim van wie meneer Blok ooit was. Hij is beschadigd, want hij staat hier niet met een rechte rug. En dat is te betreuren”.

’Excuses niet ruiterlijk’

Reden voor GL-leider Klaver om zich achter de motie van wantrouwen te scharen was dat hij de excuses van de VVD-bewindsman ‘niet ruiterlijk’ vond. Ook bij SP-leider Marijnissen bleef twijfel overheersen. ”Blok komt met excuses, maar het blijft in de lucht hangen: wat vindt hij nu werkelijk?”

Aanleiding voor het debat vormde de uitspraken die Blok afgelopen zomer deed tijdens een besloten bijeenkomst. Hij zei daar onder meer dat hij geen land kent waar verschillende etnische groepen vreedzaam samenleven. „Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen dat we een overzichtelijke groep willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden. En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons onbekende mensen.”

Om die reden kan de EU nooit afspraken maken met Oost-Europese landen over herverdeling van vluchtelingen, zei Blok. ’Gekleurde mensen’ worden in Polen en Tsjechië op straat in elkaar geslagen, zei hij. Ook hier kwam de VVD-minister op terug. „De inzet van het kabinet blijft om Oost-Europese landen te laten meewerken.”

’Ongelukkig en onzorgvuldig’

Blok nam na alle commotie in binnen- en buitenland zijn woorden al terug. Hij erkende dat hij die ’ongelukkig en onzorgvuldig’ had gekozen en dat ze ’deels’ bedoeld waren ’om te prikkelen’.