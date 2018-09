’Bestrijd tijgermug met inzet leger’

Volgens hem is het voor het eerst dat de tijgermug mug zich op een vaste plek in Nederland heeft gevestigd. Reinhold stelt vast dat het de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit niet lukt om de tijgermug in Weert uit te roeien. ,,Daarom is het tijd voor een andere aanpak. In andere landen worden ook soldaten ingezet om deze insecten te bestrijden. De NVWA heeft niet genoeg mankracht en kan het niet aan.''

De tijgermug, die oorspronkelijk uit Azië komt, is dit jaar ook al opgedoken in onder meer Amstelveen, Assen, Almere en Westervoort en Montfoort.

De mug steekt vooral overdag en kan allerlei virusziekten verspreiden, zoals knokkelkoorts, chikungunya en zika.