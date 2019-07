Door warmte massaal naar kust: meer Nederlanders verdronken in 2018

Het CBS heeft verdrinkingscijfers door moord of zelfmoord niet meegenomen.

Naast 112 Nederlanders verdronken er ook 26 niet-ingezetenen, die in 2018 op bezoek waren in Nederland. De meesten van die groep waren afkomstig uit Duitsland. Ook Polen en mensen met een niet-westerse achtergrond vinden relatief vaak de dood door verdrinking.

Het totaal aantal verdrinkingen is de afgelopen decennia gedaald. Wel is er in 2018 voor het eerst sinds 2002 weer een stijging (meer dan 30 procent) te zien. De precieze reden daarvan is niet bekend.

Warm weer

Reddingsbrigade Nederland is niet verbaasd over de cijfers. De strandbrigades kwamen ook een stuk vaker in actie dan in 2017. „Door het warme weer trokken heel veel Nederlanders in 2018 naar het water. De reddingsbrigades hebben dat ook gemerkt. Vorig jaar kwamen strandbrigades 7900 keer in actie, 2400 keer vaker dan het jaar ervoor”, zegt directeur van de Reddingsbrigade Koen Breedveld.

Breedveld denkt dat de stijgende temperaturen voor problemen kunnen zorgen. „Als zomers als die in 2018 normaal gaan worden, dan hebben we nog een berg werk te verzetten om te zorgen dat Nederland veilig kan blijven genieten van het water.”