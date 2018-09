Lieve Sabine: Mijn man wil iedere avond seks maar ik niet!

Lieve Sabine,

Ik ben 58 jaar, al 8 jaar in de overgang en 25 jaar getrouwd. De laatste paar jaar heb ik niet zoveel zin meer in seks. Mijn man wel, hij wil het liefst dat ik bijna iedere avond met zijn penis speel. Inmiddels heb ik er gewoon een afkeer van gekregen. Mijn man is heel egoïstisch, hij denkt alleen maar aan zichzelf. Ik voel me soms zo radeloos. HELP wat moet ik doen? Groetjes anoniem

Sabine: "Dit is best een pittig vraagstuk. Want ik zou het raar vinden om je te adviseren zin te maken. Want zo simpel is het in de meeste gevallen niet. Ik vraag me af of de seks met je echtgenoot voorheen wél prettig was? Is je man ooit een fijne minnaar geweest of was het al die jaren nogal eenzijdig en egoïstisch? Want anders zou je het roer kunnen omgooien en hem leren hoe je het graag in bed zou willen hebben. Het draait immers niet alleen om hem; jij wil het ook lekker hebben lijkt me. En ondanks dat je wat minder zin hebt, blijkt uit alle onderzoeken dat het hebben van fijne seks leidt tot meer zin in seks.

Het kan natuurlijk ook zijn dat je helemaal geen behoefte hebt aan seks maar verder wel een fijne relatie met hem hebt. Zou je er dan voor openstaan om een oplossing te zoeken voor het probleem dat nu klaarblijkelijk tussen jullie speelt? Voordat je echt van hem gaat walgen zal er toch iets moeten gebeuren. Wellicht moet hij zijn seksuele behoeftes buiten jullie relatie bevredigen. Er zijn genoeg manieren te verzinnen lijkt me. Denk aan betaalde seks of een minnares waar jij van afweet

Kortom, voordat jullie voortdurend ruziën over het niet bestaande seksleven of zelfs uit elkaar gaan, lijkt het me vooral verstandig dat je er met je man over praat. Ga bij jezelf na wat je nou eigenlijk echt wilt en zoek samen een oplossing die voor jullie allebei werkt. Misschien is hulp inschakelen van een relatietherapeut een idee? Ik hoop dat jullie eruit komen. Succes!

