Ouders dwingen meisje (14) tot abortus na verkrachting door bende

In de Engelse krant The Mirror worden de gruwelijke details van de verkrachting beschreven. Het meisje werd door bendeleden naar het bosrijke gebied gebracht. In de auto rookte ze de verdovende middelen waardoor ze high werd. Eenmaal in het bos moest de tiener seks met de mannen hebben. Als ze dit niet deed, zouden de verdachten haar hulpeloos achter laten.

De zaak kwam dinsdag voor de Engelse rechter. Door de groepsverkrachting raakte het meisje zwanger. Een jury moest aanhoren hoe het kwetsbare meisje getraumatiseerd raakte nadat haar ouders ook nog dwongen een abortus te plegen.

In de rechtbank kwam naar voren dat haar naasten geen steun boden, verbaal geweld gebruikten en haar buiten hadden gesloten nadat ze het verhaal over de verkrachting vertelde.

Deze zaak in de stad Rotherham staat niet op zichzelf. Uit onderzoek van een speciale commisie kwam een groot misdaadschandaal aan het licht. In de Engelse plaats waren tussen 1997 en 2013 zeker 1400 kinderen en tieners het slachtoffer van seksuele uitbuiting.

