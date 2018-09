Musk weer in de fout met grotredder: ’Kinderverkrachter’

Elon Musk Ⓒ REUTERS

NEW YORK - Tesla-baas Elon Musk heeft de Britse duiker die een belangrijke rol speelde bij de redding van een groep kinderen en hun leider uit een grot in Thailand opnieuw beledigd. Vorige maand bood Musk nog zijn excuses aan omdat hij Vernon Unsworth een 'pedo' had genoemd.