’Flatspringer’: medische toestand genegeerd

Na de vorige zitting in Breda in juni besloot de rechtbank dat A. opnieuw door een arts moest worden gezien. Dat is tot nu toe niet gebeurd. „Onbegrijpelijk”, aldus zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers tijdens de zitting woensdag.

Volgens A. en B. zagen ze de fatale avond iemand in de auto van het slachtoffer rijden toen ze zelf op inbrekerspad waren. Ze namen de auto over en wilden die terugbrengen naar het slachtoffer. In de auto bekeken ze de vuurwapens in de tas van de Bredanaar en zo kwam hun DNA op het pistool en de revolver. De politie vond de tas met wapens in de auto na de vondst van het lichaam. De officier van justitie noemt de verklaringen van de mannen ,,niet-verifieerbaar" en ,,leugenachtig".

A. was niet aanwezig tijdens de zitting. Volgens Kuijpers heeft hij te veel pijn aan zijn been en was er geen rolstoel voor hem beschikbaar. B. was wel in de rechtbank.

