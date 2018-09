Quote 500 voetbalt tegen oud-profs

Een sterke selectie van Quote 500-leden met een marktwaarde van ruim twee miljard euro speelt voor het goede doel Spieren voor Spieren tegen een team van oud-internationals. Zakenmannen als Ronald van de Laar, Gerard van der Horst en Ewald Dudok behoren tot de duurste selectie ooit dat op een voetbalveld gaat verschijnen.

Trainingskamp

De rijke Nederlanders willen er alles aan doen om de oud-profs te verslaan. Een bron, dichtbij de mannen, vertelt dat zij zelfs op (geheim) trainingskamp gaan. Al zal dat even goed bizar veel moeite kosten om de tegenstander te verslaan.

Want bij de oud-internationals staan niet de minsten op het wedstrijdformulier: Frank en Ronald Boer; John Heitinga, Pierre van Hooijdonk, Gerald Vanenburg, Brian Roy, Sjaak Swart, Arthur Numan en Aron Winter.

Louis van Gaal

Louis van Gaal, al jarenlang ambassadeur van Spieren voor Spieren, zal als coach optreden bij de selectie van Quote 500. Woordvoerder Ronald van de Laar namens de ’rijke’ mannen: „Wij zijn beslist niet bang voor onze tegenstanders. Ik denk zelf dat de wedstrijd al voor de rust is beslist, in ons voordeel wel te verstaan. Weet je, het is een kwestie van zakelijk instinct en mentale kracht.”

Over the hill

„Onze tegenstanders zijn al over the hill en in het zakenleven word je alleen maar beter. Ik vraag me alleen af, of mijn medespelers coachbaar zijn. Maar dat zal wel lukken, met Louis van Gaal hebben wij een meer dan uitstekende coach. Ik denk dat we er zeker vijf inleggen.”

Aanvoerder Aron Winter met liefst 84 interlands achter zijn naam, lacht om de uitspraken van de concurrentie. „Wij hebben met deze ploeg zoveel ervaring. Wij hebben niet eens een coach nodig, joh.”

Het duel vindt achter gesloten deuren plaats.